أزمة الوقود في سوريا تنحسر مع تسليم إيران إمدادات نفط جديدة

قال مسؤولون بقطاع الشحن وفي ميناء ومتعاملون إن إيران سلمت عدة شحنات من البنزين والنفط إلى سوريا، مما خفف نقصاً في البنزين استمر على مدى شهرين تقريباً فاقمته عقوبات أمريكية أكثر صرامة.

وقال ثلاثة مسؤولين بقطاع الشحن ورجل أعمال يعمل من دمشق مطلع على الشحنة لرويترز إن سفينة بدأت تفريغ 38 ألف طن من البنزين في مرفأ بانياس النفطي يوم الاثنين، بعد ثلاثة أسابيع من تفريغ سفينة أخرى تحمل خاماً إيرانياً شحنة قدرها مليون برميل.

وقال مسؤول شحن يعمل من بيروت ومسؤول شحن إقليمي يعمل من عمان إنه بالإضافة إلى ذلك فرغت سفينة إيرانية تحمل مليون برميل أخرى شحنتها في البحر المتوسط على متن سفينتين أصغر حجماً للتسليم إلى سوريا.

وأضافوا أن تلك الشحنات سُلمت قبل أسبوعين.



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