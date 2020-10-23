طرفا النزاع في ليبيا يتفقان على وقف إطلاق النار

أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أن اتفاق وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد الذي توصل إليه طرفا النزاع الليبي الجمعة يدخل حيّز التنفيذ "فوراً". وقالت وليامز في مؤتمر صحافي أعقب مراسم التوقيع أن طرفي النزاع وقعا على "اتفاق دائم وكامل لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد يدخل حيّز التنفيذ فورا". وتوقع مسؤول في شرق ليبيا فتح صادرات النفط من ميناء السدرة في غضون الأيام المقبلة

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