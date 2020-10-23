نائبة توجه رسالة للكاظمي بشان الاقتراض

وجهت النائبة انعام الخزاعي، الجمعة، رسالة الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقالت الخزاعي في تغريدة على موقعها في "تويتر" اطلعت عليها الخليج 365، :"رئيس مجلس الوزراء.. من اسوأ واخطر انواع الدين الحكومي هو ما تقع فيه الحكومة العراقية اليوم التي تقترض من الداخل والخارج لدفع رواتب تذهب نحو الاستهلاك المستورد من دول متعددة تجني ثمار موارد العراق من العملات الاجنبية في اثر تنموي لصالح اقتصادات تلك الدول، المصدرة للعراق".



واضافت ان "اقتراض حكومة الكاظمي اقتراض للجيل الحالي يشكل عبئاً ثقيلاً على الاجيال المستقبلية".

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