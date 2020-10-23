الكاظمي يطالب الخارجية بمتابعة مذكرات الجولة الأوروبية

طلب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، من وزارة الخارجية متابعة مذكرات التفاهم والتعاون الاقتصادي التي وقعها العراق مع مجموعة من الدول الاوربية خلال جولة الكاظمي الاخيرة.
وقال الكاظمي في تصريحات للصحفيين، بعد وصوله الى العراق عقب جولته الاروبية، انه "وقعنا مع مجموعة من الدول الاوربية مذكرات تفاهم وتعاون في المجال الاقتصادي والامني والثقافي، واطلب من وزارة الخارجية العمل على متابعة هذه المذكرات".
واشار الكاظمي "تطرقنا خلال زيارتنا الى الورقة الاصلاحية ودعم الدول الاروبية الاقتصادي للعراق.. وكذلك من اجل تطوير المؤسسات الاقتصادية والمالية".
واشار الكاظمي "تطرقنا خلال زيارتنا الى الورقة الاصلاحية ودعم الدول الاروبية الاقتصادي للعراق.. وكذلك من اجل تطوير المؤسسات الاقتصادية والمالية".
وتابع، "وسوف نعقد اجتماع كل ثلاثة اشهر لمتابعة الاجراءات فيما يخص مذكرات التفاهم مع فرنسا وبريطانيا والمانيا".
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