اعلنت السفارة الأميركية في تركيا، الجمعة، عن تعليق خدمات إصدار التأشيرات بشكل مؤقت، بسبب تقارير عن احتمال وقوع أعمال إرهابية وحوادث خطف لمواطنين أميركيين.
وأضاف البيان: "يُنصح المواطنون الأميركيون بتوخي الحذر الشديد في المواقع التي قد يتجمع فيها الأمريكيون أو الأجانب، بما في ذلك مباني المكاتب الكبيرة أو مراكز التسوق".
وأكدت السفارة الأميركية في تركيا أنه "سيتم تعليق جميع خدمات التأشيرات والمواطنين الأمريكيين في مرافق البعثة الأمريكية في تركيا (بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة في أنقرة والقنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول والقنصلية الأمريكية في أضنة والوكالة القنصلية الأمريكية في إزمير) مؤقتًا.
وأشار البيان إلى أنه "سيتم إخطار الأفراد ذوي المواعيد المجدولة عن طريق البريد الإلكتروني مع إرشادات حول كيفية إعادة جدولة مواعيدهم".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الاميركية في تركيا تحذر من هجمات إرهابية وتعلق التأشيرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.