الرئيس المصري: أرحب بالجهود المشتركة حول إقامة العلاقات بين السودان وإسرائيل المزيد

عبر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الجمعة، عن ترحيبه بجهود إقامة العلاقات بين السودان وإسرائيل.

وقال السيسي، في تغريدة عبر "تويتر": "أرحب بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية والسودان وإسرائيل حول إقامة العلاقات بين السودان وإسرائيل".

وتابع: "أثمن كافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الجمعة، اتفاق إسرائيل والسودان على توقيع اتفاق سلام، مشيرا إلى أنه خلال أشهر قليلة سينضم الجميع لاتفاقات السلام مع إسرائيل.

وأصدرت الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل، الجمعة، بيانا مشتركا بشأن "التقدم التاريخي" للسلام في الشرق الأوسط.

وقال البيان إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم لمناقشة التقدم التاريخي للسودان وفرص تعزيز السلام في المنطقة".

وأضاف أنه "‏بعد عقود من العيش في ظل ديكتاتورية وحشية، تولى شعب السودان زمام الأمور أخيرًا. لقد أظهرت الحكومة الانتقالية السودانية شجاعتها والتزامها بمكافحة الإرهاب، وبناء مؤسساتها الديمقراطية، وتحسين علاقاتها مع جيرانها".

وأوضح أنه "في ضوء هذا التقدم التاريخي، وبعد قرار الرئيس ترامب بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على الشراكة مع السودان في بدايته الجديدة وضمان اندماجه بالكامل في المجتمع الدولي.

وخضع السودان لعقوبات اقتصادية منذ 1993 بسبب وضعه على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وأشار البيان المشترك إلى أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات لاستعادة الحصانة السيادية للسودان وإشراك شركائها الدوليين لتقليل أعباء ديون السودان، بما في ذلك دفع المناقشات حول الإعفاء من الديون بما يتفق مع مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

ولفت إلى التزام الولايات المتحدة وإسرائيل بالعمل مع شركائهما لدعم شعب السودان في تعزيز ديمقراطيته، وتحسين الأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب والتطرف، والاستفادة من إمكاناتهم الاقتصادية.

وأكد على اتفاق القادة على إقامة علاقات كاملة بين السودان وإسرائيل وإنهاء حالة العداء بين بلديهما. بالإضافة إلى ذلك، اتفق القادة على بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية، مع التركيز الأولي على الزراعة ومكافحة الإرهاب والتطرف، والاستفادة من إمكاناتهم الاقتصادية.

وتابع: "اتفق القادة على أن تجتمع الوفود في الأسابيع المقبلة للتفاوض بشأن اتفاقيات التعاون في تلك المجالات وكذلك في مجال تكنولوجيا الزراعة والطيران وقضايا الهجرة وغيرها من المجالات لصالح الشعبين. كما عقد القادة العزم على العمل معًا لبناء مستقبل أفضل وتعزيز قضية السلام في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة من شأنها تحسين الأمن الإقليمي وإطلاق فرص جديدة لشعب السودان وإسرائيل والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد أيضا أن "‏هذا الاتفاق التاريخي هو شهادة على النهج الجريء والرؤية للقادة الأربعة".

وبحسب البيان فقد "أعرب رئيس الوزراء نتنياهو، والرئيس البرهان، ورئيس الوزراء حمدوك عن تقديرهم للرئيس ترامب لنهجه البراغماتي والفريد من نوعه لإنهاء النزاعات القديمة وبناء مستقبل سلام وفرص لجميع شعوب المنطقة".