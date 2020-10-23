ترامب: أبلغت مصر بضرورة التوصل لحل ودي بشأن سد النهضة المزيد

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، كلا من مصر والسودان إلى السعي للتوصل لحل ودي لأزمة سد النهضة مع إثيوبيا.



وقال ترامب، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أمام الصحفيين في البيت الأبيض، إنه أبلغ مصر أيضا بضرورة التوصل لحل ودي بشأن الخلاف على السد.

وقال حمدوك، عقب الاتصال الهاتفي، مع ترامب إثر إعلان السودان وإسرائيل الاتفاق على إقامة علاقات سلام، إنه يريد التوصل إلى حل ودي.

وكان الرئيس الأمريكي، أكد في تصريحات سابقة، التزام بلاده باتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأكدت مصر ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، مع عدم اتخاذ أية قرارات أُحادية من شأنها التأثير سلباً على الاستقرار بالمنطقة.