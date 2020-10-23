سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020.. صدمة الجنيه

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني، اليوم الجمعة، ليسجل خلال التعاملات المبكرة سعر 250 جنيها سودانيا، مقابل متوسط 225 - 235 جنيها للدولار الواحد، بينما استقر سعر صرف الدولار في السوق الرسمية عند متوسط 55 جنيها.

وكشفت وثيقة بأن الحكومة السودانية حررت أسعار الوقود، وأفسحت المجال للقطاع الخاص البيع والشراء بحسب سعر صرف النقد الأجنبي.

وبحسب مراسلات نشرتها ”الخليج 365”، فإن أسعار الوقود ستتغير شهريا لأن العملية ستتحدد بالدولار.

ووجهت وزارة الطاقة والتعدين السودانية بتحديد السعر بعد حساب الكميات في المستودعات والمحطات وانتهاء عمل اللجنة الخاصة بالجرد.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 280 جنيها مقابل 266 جنيها أمس، بينما جاء سعره على شاشات تداول البنوك عند 61.17 جنيه للشراء، و61.47 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني في السوق السودانية الموازية فسجل 290 جنيها، بينا في بنك السودان المركزي سجل 67.85 جنيه للشراء، و68.19 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

بلغ سعر الريال السعودي في السوق الموازية 64 جنيها، وفي البنوك سجل 14.65 جنيه للشراء، و14.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 65 جنيها في السوق السوداء، بينما على شاشات تداول بنك السودان المركزي بلغ 14.97 جنيه للشراء، و15.05 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في السوق غير الرسمية عند 646 جنيها، وفي البنوك سجل 179.60 جنيه للشراء، و180.50 جنيه للبيع.