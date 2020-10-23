رسمياً.. النظام السوداني يتبرأ من القضية الفلسطينية ويعلن التطبيع مع العدو الاسرائيلي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أعلن رؤساء أمريكا والكيان الاسرائيلي ونظام البرهان السوداني في بيان مشترك اليوم جمعة رسميا عن توصل الخرطوم والعدو الاسرائيلي إلى اتفاق على تطبيع العلاقات بينهما اسوة بالأمارات والبحرين.

وأكد البيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثوا اليوم هاتفيا ما وصفه البيان بـ”التقدم التاريخي الذي أحرزه السودان نحو الديمقراطية ودعم السلام في المنطقة” حسب زعمهم.

وينص البيان المشترك على أن الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين الاحتلال الإسرائيلي والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة.

من جانبه قال البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب أخطر الكونغرس، بعزمه رفع السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهابـ وذلك بعد أن حول السودان 335 مليون دولار في حساب لضحايا هجمات على سفارتي أمريكا في كينيا وتنزانيا وعائلاتهم.