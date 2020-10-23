شكرا لقرائتكم خبر عن باحث فى شئون الجماعات الإرهابية: إعلاميو الإخوان خونة لا يحكمهم سوى المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو فاروق، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن الصراع بين العناصر الهاربة فى القنوات التركية ترجمة حقيقية لصراع بين الخونة على "سبوبة الخيانة"، وهو وضع طبيعى تكرر الفترة الماضية، فعندما يختلفون ينكشف كل ما يدور بينهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن إعلاميو الإخوان مجموعة من الخونة لا يحكمهم سوى المال، حيث أنهم لا يؤمنون بالوطن، وليسوا أصحاب عقيدة أو فكر أو توجه سياسى.

وأشار الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، إلى أنهم مجموعة من المرتزقة ونهايتهم متوقعة، لأن الصراعات غير الأخلاقية ستكون محل اهتمام الإعلام ما بين الإخوان وبعضهم.