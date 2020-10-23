شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير المصور: مجلس النواب المقبل هو الأهم فى تاريخ البرلمانات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد أيوب، رئيس تحرير المصور، إن البرلمان المقبل هو الأهم والأخطر فى تاريخ البرلمانات المصرية، مشيراً إلى أنه على مدى ست سنوات الماضية تم إصلاح اقتصادى والبرلمان الحالى أدى جهود كبير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن مصر أصبحت مؤثرة دوليا وإقليميا وهذا البرلمان هو برلمان المستقبل الذى يضع تشريعات يستكمل البناء للمستقبل في ظل تحديات كبيرة، سواء بناء على مستوى الدولة أو الدوائر الصغيرة.

وأوضح أن دور الناخب فى مسئوليته أمام دولته في المساهمة باختيار أهم العناصر، مطالبا المصريين بالنزول وأن يختار من يراه صالحا.