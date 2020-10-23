شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام غرف عمليات "القومى لحقوق الانسان" لمتابعة انتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومي لحقوق الانسان عن متابعته لعملية انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل والتي ستجري أيام 24 و25 أكتوبر 2020 ، مضيفا أن غرفة العمليات المركزية بالمجلس وفروعها بمحافظات " أسوان ، سوهاج ، أسيوط ، بني سويف ، الفيوم ، الغربية ، كفر الشيخ ، بورسعيد ، الاسماعيلية ، السويس، القليوبية" وغرفة مكتب شكاوى المجلس بمحافظة الجيزة انتهت من كافة الاستعدادات اللوجستية لمتابعة إنتخابات مجلس النواب 2020 .

وأضاف المجلس ، في بيان له أنه على ثقة بالمشاركة الفعالة للمواطنين فى إختيار ممثليهم ، بما يعد انعكاساً لدور المجتمع المدنى والقوى السياسية فى الحشد للمشاركة فى العملية الانتخابية، معلنا عن أرقام تليفونات غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي لحقوق الانسان وهى كالاتى:

01032572895

01032561287

01032475116

01033272086

01030834794

01030170573

01030681169

01032494851

أرقام أرضى : 37499771 – 37621040 – 33353279 - 37624953 /02

فاكس: 37624859 /02

أرقام التواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات :

1 – الفيوم : 01064015545

2 – بني سويف: 01286299959

3 – أسيوط : 01224845144

4 – سوهاج: 01066799212

5 – أسوان 01153399272

6 – السويس 01026252415

7 – بورسعيد 01229035327

8 – الاسماعيلية 01030120895

9 – كفر الشيخ 01224017735

10 – الغربية 01270187347

11 – القليوبية 01002829972