تعرف على أرقام غرف عمليات "القومى لحقوق الانسان" لمتابعة انتخابات النواب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومي لحقوق الانسان عن متابعته لعملية انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل والتي ستجري أيام 24 و25 أكتوبر 2020 ، مضيفا أن غرفة العمليات المركزية بالمجلس وفروعها بمحافظات " أسوان ، سوهاج ، أسيوط ، بني سويف ، الفيوم ، الغربية ، كفر الشيخ ، بورسعيد ، الاسماعيلية ، السويس، القليوبية" وغرفة مكتب شكاوى المجلس بمحافظة الجيزة انتهت من كافة الاستعدادات اللوجستية لمتابعة إنتخابات مجلس النواب 2020 .
وأضاف المجلس ، في بيان له أنه على ثقة بالمشاركة الفعالة للمواطنين فى إختيار ممثليهم ، بما يعد انعكاساً لدور المجتمع المدنى والقوى السياسية فى الحشد للمشاركة فى العملية الانتخابية، معلنا عن أرقام تليفونات غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي لحقوق الانسان وهى كالاتى:
01032572895
01032561287
01032475116
01033272086
01030834794
01030170573
01030681169
01032494851
أرقام أرضى : 37499771 – 37621040 – 33353279 - 37624953 /02
فاكس: 37624859 /02
أرقام التواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات :
1 – الفيوم : 01064015545
2 – بني سويف: 01286299959
3 – أسيوط : 01224845144
4 – سوهاج: 01066799212
5 – أسوان 01153399272
6 – السويس 01026252415
7 – بورسعيد 01229035327
8 – الاسماعيلية 01030120895
9 – كفر الشيخ 01224017735
10 – الغربية 01270187347
11 – القليوبية 01002829972
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