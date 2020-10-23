محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترحيبه بإعلان السودان والولايات المتحدة الأمريكية، تطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب.
وقال الرئيس السيسي، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أرحب بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية والسودان وإسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، وأثمن كافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين".
وأعلن السودان في بيان مشترك مع الولايات المتحدة وإسرائيل على تطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب.
ووفقًا لوكالة رويترز، اتفق زعماء إسرائيل وأمريكا والسودان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئيًا على الزراعة.
جاء ذلك بعد أن بدأت الولايات المتحدة خطوات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة من شأنها تسريع إدماج البلد الأفريقي في المجتمع الدولي مرة أخرى بعد قرابة ثلاثة عقود من إدراجه في القائمة الأمريكية السوداء.
وبات السودان خامس بلد عربي يقيم علاقات مع إسرائيل بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من الرئيس السيسي على إعلان التطبيع بين السودان وإسرائيل برعاية أمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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