مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو اعتداء بلطجية على مواطنين بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نفى مصدر أمنى ما تداوله بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن مقطع فيديو زُعم خلاله حدوث اعتداءات على بعض المواطنين بمحافظة المنيا من قبل عدد من الخارجين على القانون.

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم تم بثه فى غضون (عام 2011) لمشاجرة بين طرفين بإحدى قرى مركز شرطة أبو قرقاص بمحافظة المنيا؛ بسبب اصطدام أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارته بمطب صناعى تم انشائه بمعرفة أحد الأشخاص أمام منزله.

وتطوت المشادة آنذاك إلى مشاجرة تجمع على إثرها أنصارهما، وتبادل الطرفان التعدى بالضرب والتراشق بالحجارة مما أدى لوفاة شخصين، وضُبط المتورطون من كلا الطرفين.

وإشار المصدر الأمنى إلى أن ما تم تناوله فى هذا الصدد يأتى فى إطار محاولات بث الشائعات ونشر الأكاذيب بأوساط المواطنين بهدف إثارة الرأى العام.