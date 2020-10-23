محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصة عالمية، على شراء 165 ألف طن قمح روسي، وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه تم شراء 55 ألف طن للشحن من 1 إلى 10 ديسمبر، كما تم شراء 110 آلاف طن للشحن من 11 إلى 20 ديسمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر "السلع التموينية" تتعاقد على شراء 165 ألف طن قمح روسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.