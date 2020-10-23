"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 165 ألف طن قمح روسي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصة عالمية، على شراء 165 ألف طن قمح روسي، وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه تم شراء 55 ألف طن للشحن من 1 إلى 10 ديسمبر، كما تم شراء 110 آلاف طن للشحن من 11 إلى 20 ديسمبر المقبل.

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