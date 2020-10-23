واشنطن: مكافأة ١٠ ملايين دولار نظير معلومات عن ٣ عناصر من حزب الله

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية وضع مكافأة ١٠ ملايين دولار لقاء معلومات عن 3 من عناصر حزب الله، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

ويأتي ذلك الإعلان عقب إعلان واشنطن تطبيع السودان العلاقات مع إسرائيل.

‎وأعرب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لما تم التوصل إليه من اتفاق بين تل أبيب والخرطوم.

وتحدث قادة دول الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل عبر الهاتف للاتفاق على تطبيع العلاقات، وبدء علاقات اقتصادية وتجارية.

وأكد بيان مشترك من السودان والولايات المتحدة وإسرائيل أن وفودا من الدول الثلاث سيلتقون خلال أيام، لبحث التعاون في مجالات الزراعة والطيران والهجرة.

وأكدت واشنطن أنها ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية والعمل مع الشركاء لتخفيف أعباء الديون.

وأكد جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، أن دول أخرى ستصنع السلام مع إسرائيل، وذلك في أعقاب الخرطوم تطبيع العلاقات مع تل أبيب.

وأضاف كوشنر "واثق من حل الصراع مع الفلسطينيين".

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إنه على استعداد لمساعدة الشعب الإيراني، لافتا إلى أنه لا يستبعد انضمام طهران للسلام مع إسرائيل.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استئناف التجارة البحرية مع الإمارات.

وأكد نتنياهو في كلمة اليوم، نقلتها فضائية العربية، أن تطبيع لعلاقات مع السودان تحول استثنائي.

‏ ‏وأعلن عن اجتماع وفود إسرائيلية وسودانية قريبا لمناقشة التعاون التجاري والزراعي.