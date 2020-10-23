مصرع ٢ وإصابة شخص فى حادث تصادم بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

لقي شخصين مصرعهما وأصيب أخر إثر تصادم سيارة نقل محملة بالبصل بدراجة نارية على طريق "طلخا- جمصة" وفر قائد السيارة هاربًا.

وكان اللواء رأفت عبدالفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بحدوث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية ووجود متوفين ومصاب.

انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثتين لشابين ومصاب ولا يوجد معهم أى إثبات شخصية، وتبين أنهما كانا يستقلان دراجة بخارية، وصدمتهم سيارة محملة بالبصل وفر قائدها هاربا.

وتوصلت المباحث إلى أن المتوفيين هم هشام صبري أبو محمود، وعبدالله عبدالله، والمصاب يدعى محمود محسن أبو يونس، وجميعهم يقيمون قرية دميرة التابعة لمركز طلخا.

جرى نقل المتوفين للمشرحة، والمصاب للمستشفى لتلقى العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.