شكرا لقرائتكم ترمب: نتوقع انضمام دول كثيرة لاتفاقات السلام خلال أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، نتوقع انضمام دول كثيرة لاتفاقات السلام خلال أسابيع أو أشهر. واتفقت إسرائيل والسودان اليوم، على بدء علاقات اقتصادية وتجارية. وقد ناقش ترمب والبرهان وحمدوك ونتنياهو مستقبل العلاقات. من جهته قال مستشار البيت الأبيض جريد كوشنر إن دولا أخرى ستصنع السلام مع إسرائيل وإنه واثق من حل الصراع مع الفلسطينيين أيضا.

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