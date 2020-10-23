شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مرشحا يتنافسون على مقعدين بانتخابات النواب فى الوادى الجديد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة الوادي الجديد، منافسة شرسة بانتخابات مجلس النواب، حيث يتنافس في المحافظة 24 مرشحا على مقعدين فقط، منهم 4 مرشحين يتنافسون على مقعدين بنظام القوائم، حيث تتنافس القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر.



محافظة الوادي الجديد

المقاعد الفردية - الدوائر الانتخابية

وعلى صعيد المقاعد الفردية فقد تم تقسيم المحافظة إلى 2 دوائر فقط بواقع 2 مقاعد فردي لكل دائرة يتنافس عليها 24 مرشحا، والدائرة الأولى مقرها قسم الخارجة مكوناتها الإدارية مركز: باريس، قسم الخارجة، خصص لها 1 مقعد، يتنافس عليه 8 مرشحين.

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الدائرة الأولى

أما الدائرة الثانية، مقرها مركز الداخلة، مكوناتها الإدارية مراكز: الداخلة – الفرافرة –بلاط، خصص لها، 1 مقعد، يتنافس عليه 16 مرشحاً.