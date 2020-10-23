شكرا لقرائتكم خبر عن 138 مرشحا يتنافسون على 9 مقاعد بانتخابات النواب فى قنا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة قنا، منافسة شرسة بانتخابات مجلس النواب، حيث يتنافس في المحافظة 138 مرشحا على 9 مقعداً فقط، منهم 18 مرشحاً يتنافسون على 9 مقاعد بنظام القوائم، حيث تتنافس القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر.



محافظة قنا



المقاعد الفردية - دوائر الانتخابية

وعلى صعيد المقاعد الفردية فقد تم تقسيم المحافظة إلى 4 دوائر فقط بواقع 9 مقاعد فردي لكل دائرة يتنافس عليها 138 مرشحا، والدائرة الاولى مقرها مركز قنا، مكوناتها الإدارية مركز قنا-قسم قنا، خصص لها 2 مقعداً، يتنافس عليه 37 مرشحاً.



الدائرة الأولى

أما الدائرة الثانية، مقرها مركز قوص، مكوناتها الإدارية مراكز: قوص –قفط –نقادة، خصص لها 2 مقعداً، يتنافس عليه 41 مرشحاً.

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الدائرة الثانية

أما الدائرة الثالثة، مقرها مركز نجح حمادة، مكوناتها الإدارية مراكز: نجح حمادى- دشنا –الوقف، خصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليه 31 مرشحاً.



الدائرة الثالثة

أما الدائرة الرابعة، مقرها مركز أبو تشت، مكوناتها الإدارية مركزا: أبوتشت –فرشوط، خصص لها 2 مقعد، يتنافس عليه 29 مرشحاً.