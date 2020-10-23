يشارك مغني الراب، دون بيغ، في فيلم سينمائي بعنوان “The moderaton”، يصور، حاليا، في المغرب تحت إشراف المخرجة زهور الفاسي.

وحل توفيق حازب، الشهير بـ”دون بيغ”، أخيرا، في مدينة شفشاون، ليشارك في بطولة الفيلم، رفقة عارضة الأزياء الأوربية إيرما لاك.

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وخاض دون بيغ تجربة سينمائية وحيدة، سابقا، إذ شارك بدور صغير في فيلم “بورن آوت” للمخرج نور الدين لخماري، الذي كان قد صدر عام 2017.

و”دون بيغ” يملك مسيرة طويلة في ساحة الراب المغربي، ويصنف أحد أبرز نجوم الجيل القديم لهذا النوع من الموسيقى، وقد قرر، حاليا، تجربة فرع آخر من فروع الفن.