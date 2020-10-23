تنظيم الهجرة غير الشرعية يقود 5 أشخاص إلى التوقيف في كلميم..من بينهم قاصر

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية في المنطقة الإقليمية للأمن في مدينة كلميم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من توقيف خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة، والاتجار في البشر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول، الذي يعمل مساعدا لسائق حافلة للنقل العمومي، على مستوى السد القضائي، الموجود في المدخل الشمالي لمدينة كلميم، قادما إليها من إحدى مدن شمال المملكة، قبل أن تسفر عملية التفتيش، التي أجريت في داخل الحافلة عن حجز قارب مطاطي، ومجموعة من الأعمدة، والألواح الخشبية، التي يشتبه في أنها موجهة إلى فائدة شبكة إجرامية، تنشط في تنظيم عمليات الهجرة السرية.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في القضية المذكورة، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي، أسفرت عن توقيف أربعة مشتبه فيهم آخرين، من بينهم قاصر، ضبطوا على متن سيارة خفيفة في منطقة “واد الصياد”، التي تبعد بحوالي خمسة كيلومترات عن مدينة طانطان، وذلك للاشتباه في كونهم ينتظرون تسلم الزورق المطاطي، والمعدات المحجوزة.

ووفق البلاغ نفسه، فإن بحثا قضائيا فتح مع جميع الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة، وذلك من أجل تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وكذا توقيف كل المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.