حلم “الريمونتادا”.. الوداد يواجه الأهلي المصري في إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا

يستقبل الأهلي المصري نظيره الوداد الرياضي، مساء اليوم الجمعة، في ملعب القاهرة الدولي، بمنافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقد اتهي لقاء الذهاب بين الفريقين على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس في الدارالبيضاء بفوز الأهلي على الوداد بهدفين دون رد من تسجيل مجدي أفشة، وعلي معلول.

ويأمل الوداد في ريمونتادا تاريخية اوالتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، إذ يحتاج الفريق الأحمر إلى الفوز بفارق 3 أهداف، فيما يسعى الأهلي المصري إلى بلوغ النهائي القاري للمرة الثالثة عشر عبر تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال.

وأناط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الأهلي المصري، والوداد الرياضي بالحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز” 37 سنة”، والتي ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً.