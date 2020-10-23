الأمير مولاي رشيد يبعث رسالة إلى الفنانة خديجة أساد

تلقت الفنانة خديجة أساد رسالة تعزية ومواساة من طرف الأمير مولاي رشيد، شقيق الملك محمد السادس، بعد وفاة زوجها، الفنان سعد الله عزيز.

وكشفت خديجة أساد، اليوم الجمعة، أنها تلقت تعزية من طرف الأمير مولاي رشيد، موجهة الشكر إليه، وقالت: “خديجة أساد زوجتة المرحوم عزيز سعد الله، وأبناؤه سارة وسعدالله وكل أفراد أسرة المرحوم يتقدمون بالشكر والتقدير لسمو الأمير مولاي رشيد على رسالته الشريفة”.

وأضافت خديجة أساد، مفسرة طبيعة الرسالة: “رسالة التعزية والمواساة في وفاة الفقيد الفنان عزيز سعدالله رحمه الله وأسكنه فسيح جناته سائلين الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأسرتكم من كل مكروه وإن لله و إن إليه راجعون”.

وتوفي الفنان سعد الله عزيز، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الحالي، بعد معاناة مع سرطان الرئة، وقد تلقت زوجته رسالة تعزية من الملك محمد السادس، بعد أيام قليلة.