شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل ثاني أعلى عدد من إصابات كورونا اليومية منذ بدء الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة أمس الخميس ثاني أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا على الإطلاق، وكان أقل بقليل من ذروة الإصابات في منتصف الصيف مع تسارع العدوى في كل مناطق البلاد تقريبا.

وتزايد عدد الإصابات وعدد الحالات بالمستشفيات وكذلك الوفيات مع حلول الطقس البارد في معظم البلاد.

وأظهر تحليل لرويترز أن عدد الإصابات الجديدة أمس بلغ 76195، مقتربا من الرقم القياسي البالغ 77299 والمسجل في 16 من يوليو تموز.

ولم تسجل عددا أكبر من الحالات في يوم واحد سوى الهند عندما بلغ عدد الإصابات الجديدة لديها في 17 سبتمبر أيلول 97894.

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ويرتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة أيضا حيث سجلت 916 حالة أمس الخميس، بعد يوم من تسجيل أكثر من 1200 حالة وفاة جديدة للمرة ألأولى منذ أغسطس آب.

وزاد عدد وفيات مرض كوفيد-19 بنسبة 13 بالمئة مقارنة مع الأسبوع الماضي وبلغ في المتوسط 785 يوميا خلال الأيام السبعة الماضية.

وأظهر تحليل رويترز أن قرابة 41 ألف مريض بكوفيد-19 موجودون حاليا بالمستشفيات في أنحاء الولايات المتحدة بارتفاع 34 بالمئة مقارنة مع أول أكتوبر تشرين الأول.