شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترحب بالإتفاق الليبي: نتطلع لعهد جديد يحقق استقرار ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

عبرت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة. وأعربت الوزارة عن تطلع المملكة بأن يمهد الاتفاق الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق.

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