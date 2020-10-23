شكرا لقرائتكم خبر عن "حماس" تدير مقرًا سريًا في تركيا لعمليات "حرب سيبرانية" والان نبدء بالتفاصيل

-أجهزة إستخبارات غربية تكشف النقاب عن الوحدة وأسماء قادتها في غزة

- عناصر الوحدة يعملون منذ عامين في اسطنبول وشخصياتهم مجهوله لزملائهم بالحركة

- دعاوى قضائية في أمريكا تطارد قطر باعتبارها الممول الرئيس لحماس وعملياتها

-مؤسسات بغطاء خيري يسيطر عليها "تميم" تمول حماس والجهاد بملايين الدولارات

تديرحركة حماس مقراًسرياً لها في مدينة اسطنبول التركية ، لتنفيذ عمليات الحرب السيبرانية والاستخبارات المضادة.

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هذا ما كشفت عنه صحيفة التايمز البريطانية في خبر نشرته ، اليوم الجمعة، وقالت أن المقر الرئيس لعمليات للحركة لتنفيذ مهام الحرب الإلكترونية أنشئ قبل نحو عامين دون علم الحكومة التركية ، وهو مقر منفصل عن المكاتب الرسمية لحماس في تركيا.

وقالت "التايمز"، نقلاً عن مصادر استخباراتية غربية ، أن كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس في غزة، ،هى التى تدير هذه الوحدة "السيبرانية"، وأن عناصر تلك الوحدة ليسوا معروفين لأعضاء حماس الآخرين في تركيا،وبأن تلك الوحدة تتبع سامح السراج، أحد قيادات الحركة، وهو يتبع قائد حماس في قطاع غزة، يحيي السنوار.

ويذكر أنه وفي سياق متصل ، أن دولة قطر تواجه دعوى قضائية مقامة ضدها أمام إحدى المحاكم الأمريكية في مدينة نيويورك، باعتبارها الممول الرئيسي لحركة حماس.

وأوضحت الدعوى القضائية أن مؤسسات مالية قطرية عدة يسيطر عليها إلى حد كبير أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قدمت ملايين الدولارات إلى حركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين تحت غطاء "التبرعات الخيرية"، وأنها استخدمت النظام المصرفي الأميركي لتمويل هذه الجماعات بشكل غير قانوني.