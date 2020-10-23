قائمة لاعبي برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الارض

برشلونة يستقبل ريال مدريد عصر غدًا السبت، على ملعب "الكامب نو"، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الليجا.

وشهدت القائمة تواجد ظهير برشلونة جوردي ألبا، بعد حصوله على التصريح الطبي وتعافيه من الإصابة.

بينما يغيب عن صفوف النادي الكتالوني، حارس المرمى مارك أندريه شتيجن، الذي لم يتعاف من إصابته التي تعرض لها في أغسطس الماضي، كما يغيب صامويل أومتيتي إلى جانب لاعب الوسط البرازيلي ماتيوس فرنانديز.



قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: نيتو، إينياكي بينيا، تينياس.

الدفاع: ديست، بيكيه، أروخو، لينجليت، فيربو، جوردي ألبا.

الوسط: بوسكيتس، ألينيا، بيانيتش، بويج، كوتينيو، روبيرتو، دي يونج.

الهجوم: جريزمان، ميسي، ديمبلي، برايثوايت، بيدري، ترينكاو، فاتي.

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وبدوره أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه المُستدعاة لخوض مباراة الكلاسيكو.

وشهدت القائمة عودة قائد النادي الملكي، سيرجيو راموس، بعد تعافى من الإصابة في الركبة التي كان يُعاني منها.



وغاب عن القائمة إيدين هازارد وكارفاخال وأودريوزولا بسبب الإصابة، إلى جانب مارتن أوديجارد.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لوبيز.

خط الدفاع: ميليتاو، فاران، سيرجيو راموس، ميندي، ناتشو، مارسيلو.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو.

خط الهجوم: بنزيما، يوفيتش، ماركو أسينسيو، فينيسيوس، رودريجو، فاسكيز.