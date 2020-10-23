الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل معمل للنجارة جنوب بغداد

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "فرقها تمكنت بغداد الكرخ من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن ومعمل للخشب داخل سوق النجارين في منطقة السيدية جنوب بغداد".

وأضافت أن "فرقها بذلت جهوداً كبيرة للحيلولة دون توسع النيران الى المحال التجارية والمعامل المجاورة وتمكنت من تطويق الحادث وحصر النيران ثم الاخماد التام دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم خسائرها المادية".

