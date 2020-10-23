الأمين العام للأمم المتحدة مرحبا بوقف إطلاق النار الدائم في ليبيا: لا يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ 1 ساعة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، تؤكد أن فرق إطفاء من المصنع الذي يقع قرب ميناء الخميني وفرق إطفاء من المنطقة استجابت لاحتواء ألسنة اللهب.

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