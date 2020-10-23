وزير الخارجية الأمريكي: ندعو كل الدول لتصنيف حزب الله كليًا منظمة إرهابية المزيد

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، كل دول العالم إلى تصنيف حزب الله كليًا منظمة إرهابية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة عبر "تويتر": "اليوم، نتذكر تفجيرات بيروت الإرهابية عام 1983. لن ننسى هؤلاء الجنود الـ241 من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) والجنود الشجعان الذين ضحوا بأرواحهم".

يذكر أن التفجيرات بدأت في السادسة و22 دقيقة من صباح الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول 1983 وانتهت بكارثة راح ضحيتها 220 من قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) و18 من البحارة و3 جنود، وجميعهم قضوا بدقائق"

ولقي بعدها في المستشفيات 13 مدنيا أمريكيا مصرعهم متأثرين بإصابتهم، ممن كانت حالتهم حرجة ضمن 128 أصابتهم جراح متنوعة وخرجوا سالمين.

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وكانت المحكمة العليا الأمريكية قضت بصرف حوالي ملياري دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لعائلات ضحايا التفجير.

وكان منفذ هجمات العملية الانتحارية في بيروت ضد القوات الأمريكية هناك هو إسماعيل عسكري، الإيراني.

وبحسب التقارير الرسمية فقد قاد إسماعيل شاحنة "مرسيدس" إلى مقر "المارينز" المجاور كثكنة عسكرية لمطار بيروت، وكانت من 4 طوابق يقيم فيها 300 من مشاة البحرية البالغ عددهم في العاصمة اللبنانية ذلك الوقت 1600 عنصرا، ممن شكلوا مع نظرائهم من بريطانيا وفرنسا "قوات حفظ السلام الدولية" التي تمركزت في بيروت منذ انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية بعد الغزو الإسرائيلي للبنان في 1982.

وعندما اقتربت الشاحنة من مدخل الثكنة اتجه سائقها نحو موقف السيارات، فظنوها صهريجا يحوي ماء، إلا أن شاحنة إسماعيل كانت محملة بما قوته التفجيرية أكثر من 6 أطنان من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.

وفي اليوم التالي للعملية أعلنت ما تسمى بـ"حركة الجهاد الإسلامي" في بيان لها مسؤوليتها عن العملية، لتثبت الأيام، حسب التحقيقات الأمريكية، أن "حركة الجهاد" تحولت فيما بعد إلى منظمة حزب الله، وهي الضالع الرئيسي في الهجوم عبر رجلها الإيراني عسكري.