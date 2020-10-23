شكرا لقرائتكم السودان: ترمب وقع قرار رفعنا من قائمة رعاة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مجلس السيادة السوداني، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وقع على قرار رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وذكر البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية للمجلس على فيسبوك، أن هذا اليوم "يوم تاريخي للسودان ولثورته المجيدة".

وكان ترمب ذكر في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، الاثنين، أن "حكومة السودان الجديدة التي تحرز تقدما هائلا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب وعائلاتهم".

وأضاف: "فور الدفع، سوف أشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب". وتابع: "وأخيرا، العدالة للشعب الأميركي، وخطوة كبيرة للسودان".

وكانت وزيرة المالية السودانية، هبة محمد علي، أكدت للعربية/الحدث الأسبوع أن الخرطوم بدأت في تحويل مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب الأميركيين وعائلاِتهم مقابل رفع السودان من قائمة الإرهاب.

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بومبيو وحمدوك في الخرطوم

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد بحث أمس هاتفيا مع رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، خطوات رفع السودان من قائمة الإرهاب، كما أشاد بومبيو بجهود رئيس الحكومة السودانية بتحسين العلاقة مع إسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن وزير الخارجية، مايك بومبيو، تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وقد رحب الجانبان بتعهد الرئيس الأميركي ترمب بالمضي قدماً في حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضافت أن بومبيو أشاد بجهود حمدوك حتى الآن لتحسين علاقة السودان مع إسرائيل وأعرب عن أمله في أن تستمر هذه الجهود.

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، قد علق الثلاثاء على استعداد أميركا لرفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب، وقال: "منذ تسلمنا المسؤولية بدأنا حوارا جادا مع الإدارة الأميركية"، مشيرا إلى أن "ما أنجزناه اليوم يفتح الباب واسعا لعودتنا للمجتمع الدولي".

وأضاف أن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيفتح الباب أمام إعفاء بلاده من ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار"، وتابع في حديث للتلفزيون الرسمي أن "العقوبات حرمتنا من الاستثمار والتكنولوجيا.. الطريق طويل أمامنا ونحتاج للتخطيط الجاد".

وأضاف: "نبارك لشعبنا إنجاز اليوم ومعا سنحقق المعجزات".