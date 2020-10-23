شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة ساخنة في سوهاج على المقاعد الفردية والقائمة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة سوهاج تنافسا قويا على المقاعد الفردية والقائمة، حيث تشهد المنافسة في 8 دوائر فردية، مخصص لها 14 مقعدا، وفى نظام القوائم يتنافس كل من قائمة من أجل مصر، وقائمة نداء مصر 26 مرشحا ، يتنافسون على 13 مقعدا. محافظة سوهاج القوائم يتنافس كل من قائمة من أجل مصر وقائمة نداء مصر 26 مرشحا يتنافسون على 13 مقعدا

********* وفى المقاعد الفردية مخصص لها 14 مقعد فردى ومقسمة إلى 8 دوائر

الدائرة الاولى مقرها مركز سوهاج مكوناتها الإدارية مراكز: سوهاج –جزيرة شندويل واقسام اول سوهاج- ثان سوهاج – سوهاج الجديدة عدد المقاعد 2 عدد المرشحين 22

11 ************** الدائرة الثانية مقرها مركز اخميم مكوناتها الإدارية مركزا:اخميم –ساقلته وقسم الكوثر عدد المقاعد 2 عدد المرشحين 26

12 *************** الدائرة الثالثة مقرها مركز المراغة مكوناتها الإدارية مركز المراغة عدد المقاعد 1 عدد المرشحين 17

13 ************ Advertisements الدائرة الرابعة مقرها مركز طهطا مكوناتها الإدارية مراكز: طما-طهطا-جهينة –قسم طهطا عدد المقاعد 3 عدد المرشحين 48

14 ******** الدائرة الخامسة مقرها مركز جرجا مكوناتها الإدارية مركزا: جرجا –العسيرات وقسم جرجا عدد المقاعد 2 عدد المرشحين 27

15 ************* الدائرة السادسة مقرها مركز المنشاة مكوناتها الإدارية مركز المنشأة عدد المقاعد 1 عدد المرشحين 17

16 *********** الدائرة السابعة مقرها مركز البلينا مكوناتها الإدارية مركز البلينا عدد المقاعد 2 عدد المرشحين 24

17 *********** الدائرة الثامنة مقرها مركز دار السلام مكوناتها الإدارية مركز: دار السلام عدد المقاعد 1 عدد المرشحين 14

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