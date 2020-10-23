منافسة قوية في محافظة الإسكندرية على المقاعد الفردية والقائمة .. بالإنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة الإسكندرية منافسة ساخنة على المقاعد الفردية والقائمة بانتخابات مجلس النواب، فعلى صعيد المقاعد الفردية تتكون المحافظة من6 دوائر مخصص لها 16 مقعدا، وفى نظام القوائم يتنافس كل من قائمة من أجل مصر وقائمة نداء مصر 36 مرشحا يتنافسون على 18 مقعدا. محافظة الإسكندرية وفى نظام القوائم يتنافس كل من قائمة من أجل مصر وقائمة نداء مصر 36 مرشحا يتنافسون على 18 مقعدا مخصص للمحافظة 6 دوائر فردية بـ16 مقعدا الدائرة الأولى مقرها قسم أول المنتزة مكوناتها الإدارية أقسام أول المنتزة - ثان المنتزة - ثالث المنتزة عدد المقاعد 4 مقاعد يتنافس 69 مرشحا الدائرة الثانية مقرها قسم أول الرمل مكوناتها الإدارية قسما: أول الرمل – ثان الرمل عدد المقاعد 3 39 مرشحا يتنافسون على المقاعد الثلاثة الدائرة الثالثة قسم سيدى جابر مكوناتها الإدارية قسما: سيدى جابر – باب شرقي Advertisements عدد المقاعد 2 26 مرشحا الدائرة الرابعة مقرها قسم محرم بك مكوناتها الإدارية أقسام: محرم بك – كرموز – مينا البصل عدد المقاعد 2 عدد المرشحين 28 الدائرة الخامسة مقرها قسم العطارين مكوناتها الإدارية أقسام: العطارين – الجمرك – المنشية – اللبان عدد المقاعد 1 عدد المرشحين 10 الدائرة السادسة مقرها قسم الدخيلة مكوناتها الإدارية أقسام: الدخيلة – أول العامرية – ثان العامرية – برج العرب عدد المقاعد 4 عدد المرشحين 43



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