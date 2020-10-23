شكرا لقرائتكم خبر عن 216 مرشحا يتنافسون على 18 مقعد بانتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة البحيرة منافسة شرسة بانتخابات مجلس النواب، حيث يتنافس فى المحافظة 216 مرشحا على 18 مقعد فردى، بالإضافة إلى 40 مرشح يتنافسون على 20 مقعداً بنظام القوائم، حيث تتنافس القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر.



محافظة البحيرة



المقاعد الفردية - الدوائر الانتخابية

وعلى صعيد المقاعد الفردية، فقد تم تقسيم المحافظة إلى 9 دوائر فقط يتنافس عليها 214 مرشحا، والدائرة الأولى مقرها قسم دمنهور، مكوناتها الإدارية: مركز دمنهور، قسم دمنهور، وخصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليه 36 مرشحاً.



الدائرة الأولى

أما الدائرة الثانية مقرها قسم كفر الدوار، مكوناتها الإدارية: مركز كفر الدوار، قسم كفر الدوار، وخصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليهم 29 مرشحاً.



الدائرة الثانية

أما الدائرة الثالثة مقرها مركز أبو حمص، مكوناتها الإدارية: مركزا أبو حمص – إدكو، وخصص لها مقعدين، يتنافس عليهما 23 مرشحاً.



الدائرة الثالثة

أما الدائرة الرابعة، مقرها مركز المحمودية، مكوناتها الإدارية مركزا: المحمودية – رشيد – الرحمانية، وخصص له مقعدين، يتنافس عليه 26 مرشحاً.

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الدائرة الرابعة

أما الدائرة الخامسة، مقرها مركز حوش عيسي، مكوناتها الإدارية مركز حوش عيسي، وخصص لها مقعداً، يتنافس عليه 16 مرشحاً.



الدائرة الخامسة

أما الدائرة السادسة مقرها مركز الدلنجات، مكوناتها الإدارية مركز الدلنجات، خصص لها مقعداً، يتنافس عليه 16 مرشحاً.



الدائرة السادسة

أما الدائرة السابعة مقرها مركز أبو المطامير، مكوناتها الإدارية مركزا: أبو المطامير – وادى النطرون، قسم غرب النوبارية، خصص لها مقعدين ويتنافس عليهما 21 مرشحاً.



الدائرة السابعة

أما الدائرة الثامنة مقرها مركز إيتاى البارود، مكوناتها الإدارية مركزا: إيتاى البارود – شبراخيت، وخصص لها مقعدين، ويتنافس عليهما 22 مرشحاً.



الدائرة الثامنة

أما الدائرة التاسعة مقرها كوم حماده، مكوناتها الإدارية مركزا: كوم حماده – بدر، خصص لها مقعدين، يتنافس عليهما 25 مرشحاً.