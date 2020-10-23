عباس يؤكد لبابا الفاتيكان التمسك الفلسطيني بالسلام العادل

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ):

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي مع قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم الجمعة، التمسك الفلسطيني بإحلال السلام العادل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن عباس وبابا الفاتيكان بحثا "العلاقات المميزة بين الجانبين، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيزها وتطويرها، بما يخدم الجانبين والسلام والمحبة في المنطقة والعالم".

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره للبابا فرانسيس، مثمنا مواقف الفاتيكان المؤيدة لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، ورفض المشاريع المخالفة للقانون الدولي.

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وأكد عباس "تمسكنا بالسلام العادل، والقائم على أساس الشرعية الدولية، والاستعداد الفوري للذهاب نحو المفاوضات، ومن هذا المنطلق تمت الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام".

ودعا عباس البابا فرانسيس إلى "العمل سويا من أجل الحفاظ على أهلنا من المسيحيين والمسلمين، وبقائهم وتعزيز صمودهم في مدينة القدس، وجميع الأراضي الفلسطينية".

ونقلت الوكالة عن البابا فرانسيس تأكيده على "توافقه مع ما تم تبادله من حديث مع الرئيس عباس، حول أهمية السلام والحوار، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وثبات الفلسطينيين على أرضهم".

وأكد قداسة البابا مواقف الفاتيكان الثابتة تجاه تحقيق السلام في الأرض المقدسة، والعالم أجمع.