التعليم تتيح قناة "مدرستنا" على يوتيوب.. وإطلاق قناتين جديدتين 15 نوفمبر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط قناة "مدرستنا" عبر موقع يوتيوب ويمكن للطلاب متابعة كل محتوى القناة من خلال اليوتيوب للمرحلة الابتدائية والإعدادية. وينشر الخليج 365 أبرز المعلومات عن خطة الوزارة لخدمة الطلاب بجميع المراحل التعليمية على النحو التالي: - تبث قناة "مدرستنا" على التردد 12303.

- تبث محتوى علمي في المواد الأساسية المضافة للمجموع.

- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسي.

- تبث محتوى علمي للصفوف من الرابع حتى الثالث الإعدادي.

- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لحاجة الغالبية العظمى من الطلاب في المدارس الحكومية المجانية العربية لهذه الحصص.

- سيتم إضافة الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الأجنبية تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.

- تنطلق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر المقبل لتغطية حصص الصفوف من "الأول الابتدائي إلى الثالث الابتدائي" حيث إن الصفوف الأولى تحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع وبالتالي حاجة طلاب هذه الصفوف أقل وتمثل القنوات خدمة مساعدة لهم وليست أساسية.

- تنطلق قناة جديدة أيضا يوم 15 نوفمبر المقبل لتغطية حصص الصفوف من "الأول الثانوي إلى الثالث الثانوي" وهذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا، فضلا عن توفير محتوى كبير على منصة التعلم ببنك المعرفة عن طريق أجهزة التابلت.

- المدرسة تكون للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة.

- إطلاق قناة تعليمية لطلاب التعليم الفني.

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