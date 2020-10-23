مصرع طبيب في حادث سير بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

لقى طبيب في العقد الثاني من عمره مصرعه،اليوم الجمعة، إثر اختلال عجلة القيادة بيده وانقلاب سيارته بمصرف الزريقي بطريق السنبلاوين المنصورة أمام عزبة فضة بالدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبدالفقي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين العام بوصول جثة طبيب إثر انقلاب سيارته فى مصرف الزريقي.

بالفحص تبين مصرع "منصور.س.م.ا"، ٢٩ عامًا طبيب بشري، ومقيم بالسنبلاوين، وبسؤال شقيقه "أحمد.س.م.ا" ٢٧ عامًا، طبيب بيطري أيد ما سبق ولم يتهم أحد.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٨٩٢٨ لسنة ٢٠٢٠، جنح مركز شرطة السنبلاوين، وقررت النيابة التصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويها، وانتداب مهندس فنى لفحص السيارة.