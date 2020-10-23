وفاة عجوز مصاب بفيروس كورونا في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار: سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة لمصاب بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيه العلاج بقسم العناية المركزة بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم. وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الجمعة، أن المتوفي ضحية كورونا يدعى "م.أ.ع.ش"، 76 عامًا، ويقيم بمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، وكان يتلقى العلاج بقسم العناية المركزة بالمستشفى.

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