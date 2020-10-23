مستشار رئيس مجلس النواب الليبي يتعرض لهجوم مسلح

تعرض عبد الحميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، إلى ما وصف بهجوم مسلح من قبل مجموعة خارجة عن القانون في مدينة بنغازي، فجر أمس الأول. وأعلن حساب مستشار مجلس النواب الليبي لشؤون الإعلام على "فيسبوك" أن الصافي بخير، ويتمتع الآن بصحة جيدة. Advertisements وأفيد في هذا السياق أيضا بأن "الفاعلين قاب قوسين أو أدنى من القصاص العادل"، من دون ذكر تفاصيل أخرى عن الواقعة. المصدر: روسيا اليوم

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