صحيفة فرنسيّة تتلقى تهديدات إثر رسمًا كاريكاتوريًّا للنبي محمد

قال صحفي يعمل في صحيفة "لا نوفيل ريبوبليك" الفرنسية الإقليمية اليوم، الأربعاء 21 أكتوبر 2020، إنها تلقت تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما نشرت رسما كاريكاتوريا للنبي محمد على صفحتها الأولى.

ونشرت الصحيفة في 18 أكتوبر رسما للنبي محمد كانت مجلة شارلي إيبدو الساخرة قد نشرته في وقت سابق، وذلك لتسليط الضوء على خطر الإسلاميين في أعقاب قتل المعلم الفرنسي صمويل باتي الأسبوع الماضي.

وقال الصحفي كريستوف إيريجو لقناة "بي.أف.إم" إنه في حين كان رد فعل الأغلبية على الصفحة الأولى إيجابيا من منطلق الدفاع عن حرية التعبير والديمقراطية، فإن قلة وجهت تهديدات للصحيفة.

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وأضاف "كانت هناك أربعة أو خمسة تهديدات، خاصة على فايسبوك، مما دفعنا لتقديم شكوى قضائية بإعتبارها مسألة مبدأ".

مونت كارلو الدولية / رويترز