العراق: إصابة ضابط ومقاتلين اثنين في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة ديالي

أصيب ضابط عراقي ومقاتلين اثنين في انفجار عبوة ناسفة شمال قضاء المقدادية وسط محافظة ديالي.

قالت خلية الإعلام الأمني في العراق - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم الجمعة، "إن عبوة ناسفة انفجرت على قوة من لواء المشاة 74 أثناء تنفيذ عملية أمنية لورود معلومات استخباراتية بوجود مخزن أسلحة في منطقة "توكل شمال قضاء المقدادية"، مشيرة إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة ضابط ومقاتلين اثنين. بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم الجمعة، "إن عبوة ناسفة انفجرت على قوة من لواء المشاة 74 أثناء تنفيذ عملية أمنية لورود معلومات استخباراتية بوجود مخزن أسلحة في منطقة "توكل شمال قضاء المقدادية"، مشيرة إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة ضابط ومقاتلين اثنين.

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