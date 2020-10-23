فلسطين تسجل 354 إصابة جديدة كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 354 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا المستجد، 609 حالات شفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. 24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات. وكالة الأنباء الفلسطينية - إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

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