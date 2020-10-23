ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انفجار مبنى بجنوب باكستان إلى 6 قتلى و30 مصابًا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث الانفجار الذي وقع في "بنك ميزان" داخل مبنى بالقرب من منطقة (مسكن شورانجي) بمدينة (كراتشي) جنوبي باكستان إلى 6 قتلى و30 مصابًا.
من العمر 19 سنة، ولقي مصرعه اليوم الجمعة، بمستشفى حيث كان يتلقى به العلاج اللازم.
أوضحت قناة (سماء تي في) الباكستانية أن الضحية السادسة هو شخص يبلغ
معلوماتي عن الحادث بمركز شرطة منطقة (جولشان إي إقبال) بالمدينة ذاتها أمس الخميس.
ووفقًا لفرقة تفكيك المتفجرات، فإن الانفجار وقع بسبب تسريب غاز، وتم تسجيل أول تقرير
وتدمر البنك بالكامل من جراء الانفجار، كذلك الدعائم التي أضعفت الهيكل البنائي للمبنى الذي كان يضم شركات تجارية في الطابقي الأرضي والسفلي، بينما تقع الشقق السكنية في الطوابق العليا، غير أنه تم إخلاؤه في الوقت الحالي.
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