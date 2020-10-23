روسيا ترصد 33 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 33 انتهاكا للهدنة خلال 24 ساعة الماضية في محافظات إدلب (18) وحلب (1) وحماة (5) واللاذقية (9).



وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة بأن الجانب

التركي في اللجنة رصد بدوره 10 انتهاكات للهدنة، مشيرا إلى أنه لم يتسنى للجانب الروسي التأكد من الانتهاكات التي رصدها الجانب التركي على الأرض.



وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات

اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال 24 ساعة الأخيرة عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما إيصال 440 سلة غذائية بوزن 2.662 طن إلى قرية وديعة الجديدة بريف حلب، و440 سلة غذائية أخرى بوزن 2.662 طن إلى أهالي قرية القصير بريف الحسكة.



وأوضح بيان الدفاع الروسية أنه تم بشكل عام تنفيذ 2603 عمليات إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية يبلغ 4452.61 طن.