ترامب وقع قرار إزالة السودان من قائمة الإرهاب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أكتوبر 2020 04:15 مساءً - منذ 41 دقيقة

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في بلاغ نشلاه على الصفحة الرسمية للمجلس على فيسبوك، الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع رسميا قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال مجلس السيادة، إن التوقيع تم بصفة رسمية من قبل ترامب، مضيفا “سيتم الإعلان بعد قليل”.

وذكر البلاغ أن هذا اليوم “يوم تاريخي للسودان ولثورته المجيدة”.

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وكان ترامب ذكر في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، الاثنين، أن “حكومة السودان الجديدة التي تحرز تقدما هائلا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب وعائلاتهم”.

وأضاف:” فور الدفع، سوف أشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”. وتابع:” وأخيرا، العدالة للشعب الأميركي، وخطوة كبيرة للسودان”.

وبعدها كشفت وزيرة المالية هبة محمد علي أن المبلغ الذي تحدث عنه الرئيس الأميركي “موجود وأن الآلية الفنية لتحويل الأموال اكتملت تقريبا.. فيما ننتظر بعض التفاصيل الدبلوماسية الصغيرة”.