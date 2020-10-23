بني ملال تسجل ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين.. 101 إصابة جديدة بكورونا في الإقليم!

أكدت التحاليل المخبرية، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 101 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بني ملال، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3086 حالة مؤكدة في الإقليم.

وأكدت مصادر طبية لـ“اليوم 24″ أن التحاليل المخبرية أظهرت تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم الفقيه بن صالح، و10 إصابات في خريبكة.

وكانت التحاليل المخبرية قد أكدت، أمس الخميس، تسجيل 0 حالة إصابة بالفيروس التاجي في إقليم بني ملال، بينما سجلت الجهة 95 إصابة، توزعت بين 30 إصابة في خريبكة، و12 في خنيفرة و42 في الفقيه بنصالح.

وتجاوز إجمالي حالات الشفاء في جهة بني ملال – خنيفرة 8000 حالة، بينما بلغ إجمالي الحالات، التي لاتزال تتلقى العلاج 1377 حالة.