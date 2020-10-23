أعلن فريق الوداد الرياضي، ليلة أمس الخميس، خلو النادي الأحمر من “كوفيد-19″، بعد أن جاءت نتائج التحليلات المخبرية سلبية لجميع مكونات الفريق الموجودة في القاهرة.
وأوضح الوداد أنه” تأكدت سلبية مسحة كل لاعي الوداد الرياضي من فيروس كورونا المستجد، قبل مباراة الفريق أمام الأهلي المصري.
ويخوض نادي الوداد، مساء اليوم الجمعة، مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري، الذي فاز ذهابا في الدارالبيضاء 2-0، سجلهما محمد مجدي أفشة، والتونسي علي معلول من ركلة جزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل مباراة اليوم أمام الأهلي.. التحاليل تبعد كورونا عن لاعبي الوداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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