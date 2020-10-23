شكرا لقرائتكم خبر عن 24 دولة أوروبية مصنفة "خطر مرتفع" بعد زيادة إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها اليوم الجمعة من أن الزيادة الإقليمية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا "تمثل تهديدا كبيرا للصحة العامة " وحث السلطات على تكثيف الإجراءات.

وأشار المركز إلى إن نحو 24 دولة أوروبية مصنفة الآن على أن لديها خطر وبائي مرتفع.

وأضاف أن قبرص وإستونيا وفنلندا واليونان وليختنشتاين والنرويج استثناء حيث لديها "وضع وبائي مستقر".

وحث المركز الحكومات وسلطات الصحة على ضمان تباعد اجتماعي بين الأفراد والحفاظ على نظافة اليدين والسماح للأشخاص بالعمل عن بعد وتقييد عدد الأشخاص في التجمعات الداخلية والخارجية.