بايدن يكرر خطأ بوش الأب القاتل في المناظرة الأخيرة

هدير عادل - الخليج 365الجمعة 2020/10/23 05:16 م بتوقيت أبوظبي
سقط المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن في الخطأ القاتل الذي ارتكبه قبل نحو ثلاثة عقود جورج دبليو بوش خلال المناظرة الرئاسية.
ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أنه عندما أخبرت منسقة المناظرة كريستين ويلكر المرشحين بأن "الوقت ينفذ"، نظر بايدن في ساعته ليتأكد بأن 10 دقائق فقط هي المتبقية من وقت المناظرة.
وأعادت تلك اللقطة التذكير بالناظرة التي جرت عام 1992 بين بيل كلينتون، وروس بيروت، وجورج دبليو بوش، عندما تفحص الأخير ساعته بينما كان كلينتون يجيب على سؤال أحد الحضور.
وتعرض بوش حينها لانتقادات، إذ قال مراقبون إنه بدا وكأنه يشعر بالملل من الأسئلة التي يوجهها الناخبون.
واعتبر سلوك بوش الأب الذي خسر الانتخابات لاحقا بمثابة عدم احترام لأسئلة الجمهور.
وطبقًا لتقارير، لا يعتبر النظر في الساعة أمرًا جيدًا خلال المناظرة؛ لأنها تشير في الغالب إلى شعور هذا الشخص بالملل من المناقشة.
وانطلقت المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن، فجر الجمعة، واستمرت لأكثر من ساعتين في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، وشهدت سيلا من الاتهامات من الجانبين ما بين "التقاعس بأزمة كورونا" و"التمويل الخارجي" و"التهرب الضريبي".
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